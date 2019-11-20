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Erzurum Büyükşehir'den örnek davranış

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

20.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:14Erzurum Büyükşehir'den örnek davranış
Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte kentteki hastanelerde tedavi gören çocuklar tek tek ziyaret edildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in mesajını çocuklara ileten ekipler daha sonra kendilerine hediyeler verdi. Hasta yataklarında palyaçoları gören çocukların sevinçlerine diyecek yoktu. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlik kapsamında daha sonra şehir merkezindeki kreş, ESMEK ve Bilgi Evleri'nde bulunan çocuklar ziyaret edildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde de çocuklarımızı yalnız bırakmadık. Hastanelerde tedavi gören çocuklara Başkanımız Mehmet Sekmen Beyefendinin selam ve sevgilerini ilettik. Ziyaretlerimizde çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü'nü de kutladık" dedi. - ERZURUM

Çocuk Hakları Günü, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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