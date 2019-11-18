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Erzurum Büyükşehir Güreş'te Türkiye 3'üncüsü oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı, Serbest Güreş Süper Ligi'nde Türkiye 3'üncüsü oldu.

18.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:20Erzurum Büyükşehir Güreş'te Türkiye 3'üncüsü oldu
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı, Serbest Güreş Süper Ligi'nde Türkiye 3'üncüsü oldu.

Ankara Taha Akgül Salonu'nda yapılan müsabakalarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Bahçelievler Spor, Çorum Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehirsporlu rakiplerini yenen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı, Ankara ASKİ Spor Kulübü ile berabere kaldı. İstanbul Bahçelievler Belediyespor ve Kocaeli İzmit Belediyespor takımlarının Serbest Güreş Süper Ligi'ne veda ettikleri karşılaşmalarda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türkiye 3'üncüsü oldu. Süper Lig'de şampiyonluk ipini ise, Ankara İlbank Spor Kulübü göğüsledi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Ata sporumuz olan güreşte de ne kadar iddialı olduğumuzu gösterdik. Gönlümüz, takımımızın Erzurum'a elbetteki şampiyon olarak dönmesini arzu ediyordu ama yeni döneme Erzurum damgasını vuracağımıza yürekten inanıyoruz" dedi. 15-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden güreşçilerin mindere çıktığı müsabakalarda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı'nın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Bahçelievler Spor, Çorum Belediyesi, Kocaeli Büyükşehirspor ve Kahramanmaraşspor karşısında büyük başarı elde ettiğini belirten Başkan Sekmen, takımın yoluna Süper Lig'de devam edeceğinin altını çizdi. Başkan Sekmen, "Tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Takımımızın inşallah yeni dönemde çok daha fazla çalışarak Erzurum'a şampiyonluk getireceğine yürekten inanıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Spor

Kaynak: İHA

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