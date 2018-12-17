Erzurum Buzlu Yılda Kayan Tır Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Buzlu yılda kayan TIR zincirleme kazaya neden oldu
ERZURUM'da buzlu yolda kızak gibi kayan TIR park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra refüje çıkarak durdu. Can kaybının yaşanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tuzlama çalışması yaptı.
Kaza bugün saat 16.15 sıralarında Erzurum
E -80 karayolunda meydana geldi. Erzurum'dan Mersin
'e gitmekte olan 42 BUK 88 plakalı TIR'ın şoförü Ünal Bayram kar yağışı nederiyle yoldaki buzlanmayı fark edemedi. Bayram'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR köprü çıkışında park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durabildi. Can kaybanın yaşanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine ait ekipler olay yerine gelerek başka kaçaların olmaması için tuzlama çalışması yaptı.
Erzurum
Kaynak: DHA