ERZURUM Çat'ta mahallelere 240 çadır kuran AFAD 2 bin çadır daha dağıtacak

Çat'ta mahallelere 240 çadır kuran AFAD 2 bin çadır daha dağıtacakMERKEZ üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından hasar meydana gelen Erzurum'un Çat İlçesi'nde vatandaşlara 240 çadır dağıtıldı.

15.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:17
Çat'ta mahallelere 240 çadır kuran AFAD 2 bin çadır daha dağıtacak
MERKEZ üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından hasar meydana gelen Erzurum'un Çat İlçesi'nde vatandaşlara 240 çadır dağıtıldı. Artçı sarsıntıların devam etmesi ve pandemi sebebiyle kaymakamlık bahçesine kurulan 3 ayrı çadırda mahalle muhtarlarının talepleri alınmaya başladı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Erzurum'un Çat ilçesine bağlı mahallelelerde hasara sebep oldu. Kaymakamlık, jandarma ve emniyet amirliğinin yaptığı incelemeler sonrası Erzurum AFAD İl Müdürlüğü, evlerinde hasar olan vatandaşlara dün 240 çadır dağıtarak kurulumlarını sağladı. 2 bine yakın çadır dağıttı. Evleri hasar gören mahallelerde Kızılay, ikram ekibiyle vatandaşların yiyecek ihtiyaçlarını karşıladı. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede Kaymakamlık bahçesine 3 ayrı talep çadırı kuruldu. Kaymakam Tevfik Kumbasar başkanlığındaki komisyon, muhtarların müracaatlarını almaya başladı. Muhtarların talepleri üzerine AFAD tarafından bölgeye 2 bin çadır daha gönderilmesi kararı alındı. VALİ HASAR GÖREN YERLERİ GEZDİ
Bu arada Erzurum Valisi Okay Memiş, Çat ilçesinde depremde hasar gören mahallelerde incelemelerde bulundu. Garabi Mezrası ile Karaca Mahallesi'nde hasar gören evleri gördükten sonra vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Memiş, "Deprem olur olmaz Çat'a geldik. Burada en fazla hasarın olduğunu değerlendirdiğimiz Garabi mezrasına geçmiş olsun ziyaretine geldik. Depremde enkaz altında birilerinin olmaması sevindirici. Allah korudu. Sizin barınma ihtiyacınız için çadırları temin edeceğiz. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ekipleriyle hasar tespiti yapacağız. Ağır hasarlı olan binaların yapılmasını temin edeceğiz. Valilik, Büyükşehir, Kaymakamlık, AFAD ve Kızılay burada. Burada vatandaşların iaşelerini de karşılayacağız" diye konuştu. ERZURUM Çat’ta mahallelere 240 çadır kuran AFAD 2 bin çadır daha dağıtacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzurum, Bingöl, AFAD, Çat, Güncel, Haber

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