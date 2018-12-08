Erzurum Çevre Bakanı Murat Kurum: İmar Barışına 8 Milyon 900 Kişi Başvurdu - Ek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, 31 Aralık
itibariyle sona erecek imar barışı için şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu ve 7 milyar 511 milyon liralık ödeme yapıldığını bildirdi. Bakan Kurum, yıl sonuna kadar bu rakamın 10 milyona geçmesini beklediklerini söyledi.
Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere özel uçakla Erzurum
'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, belediye başkanları ve kurum müdürleriyle toplantı yaptı. Palandöken Kayak Merkezi
'ndeki Büyükşehir Belediyesine ait otelde düzenlenen toplantıda başkanların sorunlarını dinleyen Bakan Kurum, Vali Okay Memiş
, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
'le birlikte Palandöken'deki kafe ve tesisleri gezdi. Bakan Kurum, gondol lift tesislerini incelemelerde bulundu. Kayak merkezi incelemesi sonrası Bakan Yardımcısı Fatma Varank
, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleriyle TOKİ konutlarını inceleyen Bakan Murat Kurum, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve yöneticilerden bilgi aldı.
Erzurum gezisini tarihi Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese
ve Erzurum Kalesi'yle sürdüren Bakan Kurum, kar yağışı altında açıklamalarda bulundu. Erzurum Kalesi'ni de içine alan bölgede yaklaşık 250-300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturacakları bilgisini veren Kurum, tarih ve kültürün öne çıktığı sosyal bir donatı alanı oluşturacaklarını belirtti. Belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda kent merkezinde yaşanan hava kirliliğinin gündeme geldiğini ifade eden Bakan Kurum, Türkiye
'de 339 adet hava izleme istasyonuyla hava kalitesini izlediklerini söyledi. Erzurum'da 5 bölgede hava kirliliğini takip ettiklerini vurgulayan Bakan Kurum, şu an için kent merkezindeki hava kirliliği seviyesinin iyi oranda olduğuna işaret etti. Kışın gelmesiyle birlikte kalitesiz kömür kullanmaktan kaynaklı bir kirlilik söz konusu olduğunu anlatan Bakan Kurum, "Kömürün kalitesini valimizle konuştuk. Vali bey daha kaliteli bir kömür temini ya da doğalgaz kullanımını yaygınlaştırarak kent merkezi için bir düzenlemeye gidecek. Alt gelir grubu vatandaşlara destek olması için bakanlığmızın sürdürdüğü yardım süreci var. Şehir merkezinde yaşanan bu hassasiyeti ileteceğiz. Valilik konunun takipçisi olacak. Hava kalitesini daha iyi seviyelere çıkaracağız" diye konuştu.
8 MİLYON 900 BİN BAŞVURU
Erzurum Kalesi önündeki basın açıklaması sonrası soruları cevaplandıran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 8 milyon 900 bin vatandaşın imar barışına başvurduğu bilgisini verdi. 7 milyar 511 milyon lira gelirin söz konusu olduğunu bildiren Bakan Kurum, müracaatların Aralık sonu itibariyle biteceğini hatırlattı. Erzurum genelinde başvuru sayısının 45 bin adet olduğunu, 15 milyon TL de ödeme yapıldığını ifade eden Kurum, "Bilindiği gibi imar barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan yapıları içeriyor. Valileri, belediye başkanlıklarını bu konuda uyarıyoruz; '31 Aralık 2017'den sonra yapılmış yapıları kayda almayın' diye. Konuyu bakanlık denetim birimleri sıkı takip ediyor. Biz imar barışından 14 milyon vatandaşın yararlanmasını bekliyorduk. Şu ana kadar 9 milyona yaklaştı, müracaatlar Aralık sonuna kadar devam edecek. 10 milyon seviyelerine gelecek ve aşacaktır diye düşünüyoruz" dedi.
Kale önünde basın açıklaması sonrası beraberindekilerle bölgeyi gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Hacıcuma, Kavakkapı bölgelerini gezerek yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.
Murat Kurum
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:52