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Erzurum cezaevinde tahliyeler başladı

Erzurum Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler başladı.

15.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:07
Erzurum cezaevinde tahliyeler başladı
Erzurum Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler başladı. Cezaevinde bulunan yaklaşık 910 hükümlü bahçeye alınan otobüslere bindirilerek polis ve jandarma gözetiminde gidecekleri illere yollandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği dün geceden itibaren cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Kapalı ceza infaz kurumlarından tahmini 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında da açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişinin izne ayrılması planlanıyor. Böylelikle kanundan tahmini 90 bin kişinin yararlanacağı öngörülüyor.

Erzurum Cezaevindeki 910 mahkum tahliye edildi

Erzurum Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler sabah erken saatlerde başladı. Cezaevinde bulunan yaklaşık 910 hükümlü, bahçeye alınan otobüslere bindirilerek polis ve jandarma gözetiminde gidecekleri illere yollandı. Tahliyelerin gün boyu sürmesi bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, 3. Sayfa
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