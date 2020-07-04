ERZURUM Çılgın yarasa adam hedefi 12'den vurdu

Çılgın yarasa adam hedefi 12'den vurduERZİNCAN'da 41'ncisi düzenlenen Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin son gününde Yarasa adam Cengiz Koçak 200 kilometre hızla konulan hedefi tam 12'den vurdu.

04.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:27
Çılgın yarasa adam hedefi 12'den vurdu
ERZİNCAN'da 41'ncisi düzenlenen Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin son gününde Yarasa adam Cengiz Koçak 200 kilometre hızla konulan hedefi tam 12'den vurdu.
Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları şenliği alınan tedbirler doğrultusunda düzenleniyor. Karanlık Kanyon da 'Sırat on Fırat' hattından Ian Flanders basejump etkinliği, 'Şehitler Yolu' ağaçlandırma etkinliği, Via Ferrata tırmanışı, Seakajak yarışları, kano safari ve kamp, dağ bisikleti yarışları yer aldığı etkinliklerin son gününde 'Cennete açılan kapı' olarak isimlendirilen atlayış alanına tırmanan Koçak deniz seviyesinden 1500 metre yüksekliğindeki Eğin Gabanı Kayalıkları'ndan kendini gökyüzüne bıraktı. Özel yapım kıyafetlerini giyerek atlayış yapan yarasa adam 1500 metrelik mesafede 200 kilometre hıza ulaşarak ölüme meydan okudu. Adrenalin tutkunlarının merakla izlediği alana saniyeler sonra ulaşan Cengiz Koçak burada konulan hedefi 12'den vurarak iniş yaptı. İzleyenlerin yüreklerinin ağzına getiren uçuş nehirde sona erdi.
Kemaliye Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı (KEMAV) Dr. Ferudun Çelikmen, şenliklerin son gününde, 'Wingsuit' atlayışlarında Türkiye'de ilk kez belirlenen hedeften geçme denemesi sonuçlandırıldığını ifade ederek "Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirlerle şenliğimiz düzenlendi. Uzun yıllar bu virüsten korunarak, saklanarak yaşayamayız. Bu virüsün varlığında dahi bir şeylerin yapılabileceğini göstermek adına çok önemli bir etkinlik oldu" diye konuştu. ERZURUM Çılgın yarasa adam hedefi 12’den vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Kemaliye, Fırat, Koçak, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››ERZURUM Çılgın yarasa adam hedefi 12'den vurdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:37: ADÜ Ziraat Fakültesi kurbanlık satışları başladı - Haber 11:37: Orman yangınında "ateş hortumu" böyle görüntülendi - Haber 11:36: Son dakika haberleri... Tunceli'de, bin 230 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haber 11:35: Bulgar turizmine koronavirüs darbesi - Haber 11:35: Keşmir'de öldürülen dedesinin göğsünün üzerine oturan 3 yaşındaki çocuk böyle konuştu - Haber 10:45: Son dakika: İçişleri Bakanlığı, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlattı - Haber 10:31: Lunaparklar ve tematik parklar 6 Temmuz'dan itibaren faaliyete başlayabilecek - Haber 09:49: Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor - Ekonomi 09:46: Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi - Ekonomi 09:10: Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı - Haberler