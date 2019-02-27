Erzurum Cnc Makinesiyle Oltu Taşı Tespih İşliyor

Kaynak: DHA

Cnc makinesiyle Oltu taşı tespih işliyorErzurum'un önemli markalarından biri olan Oltu taşı tespihlerin üretimini artık teknolojik makinelerle yapılıyor. Oltu İlçesi'nde yaklaşık 8 yıldan beri Oltu taşı ürünleri yapan Ömer Altaş, ilk defa CNC makinesi kullanmaya başladı. Oltu taşı tespihlerinin üretimini önceden elle yapan Ömer Altaş, CNC makinesiyle işlerinin kolaylaştığını söyledi.Oltu ilçesinde yeraltından çıkarılan siyah değerli taştan yapılan tespihler artık elle değil, bilgisayar ortamında CNC makinesinde yapılacak. Yaklaşık 10 yıl boyunca çeşitli işyerlerinde usta olarak çalıştıktan sonra 8 yıl önce kendi işyerini açan Oltulu Ömer Altaş, şimdiye kadar elle yapılan tespihleri daha kolay üretmek ve el işçiliğini güzelleştirmek için CNC makinesinden faydalanmaya başladı. Madenden çıkarılan ve küçük parçalar haline getirilen taşlara CNC makinesiyle şekiller veren Altaş, Önceden biraz daha basit işçilik yapıyorduk. CNC'den önce sade tespih yaparken şimdi değişik modellerle kendimizi geliştirdik. CNC ile daha değişik modeller yapıyoruz. CNC bize çok kolaylık sağladı. Çok değişik modeller olduğu için gümüşün tespih üzerinde dönmesi tellere o şekli şemayı vermekte ayrı bir ustalık istiyor. Bizde elimizden geldiğince iyi bir ürün ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Elle yapılan işçiliklerde illaki kasma oluyor, milimi milimine santimi santimine her şey yerine dört dörtlük oturmuyordu. Ama CNC' de tespih kompastı olduğunda hatayı ortadan kaldırıyor diye konuştu.Oltu'da ilk kez CNC ile tespih yaptığını söyleyen Ömer Altaş, yurt dışı ve Türkiye'nin dört bir yanına sipariş üzerine satış yaptıklarını bildirdi.