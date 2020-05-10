Haber, Son Dakika, Haberler

ERZURUM Çoban çiçekleri 'kar' altında kaldı

Çoban çiçekleri 'kar' altında kaldıERZURUM'un Olur ilçesinde, mayıs ayında yağan kar ile birlikte Ormanağzı köyünün Şamatur Yaylası'nda çıkan çoban çiçekleri beyaz örtü ile kaplandı.

10.05.2020 08:54 | Son Güncelleme: 10.05.2020 08:56
Çoban çiçekleri 'kar' altında kaldı
ERZURUM'un Olur ilçesinde, mayıs ayında yağan kar ile birlikte Ormanağzı köyünün Şamatur Yaylası'nda çıkan çoban çiçekleri beyaz örtü ile kaplandı. Lapa lapa yağan kar tabakası ile birleşen sarı çoban çiçekleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İlkbahar ayının yaşandığı bu günlerde, Erzurum'da kar sürprizi yaşandı. Kentin birçok noktasında etkili olan kar, şaşkınlık yarattı. Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyü, Şamatur Yaylası'nda gezintiye çıkanlar, bir anda kar yağışına yakalandı. Lapa lapa yağan kar, sarı çoban çiçeklerini beyaza bürüdü. Şamatur ve Coreker yaylasına gezmeye giden vatandaşlar kar yağışında cep telefonları ile öz çekim yaptılar. Kar örtüsü altındaki sarı çiçeklerin doyumsuz manzara oluşturduğunu söyleyen Öner Elibol, "Yaylaya geziye geldiğimizde muhteşem bir manzara ile karşılaştık. Renk cümcüşü üzerindeki beyaz örtü eşsiz bir görüntü oluşturmuş" dedi. ERZURUM Çoban çiçekleri ’kar’ altında kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzurum, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani’nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak Haber
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı Haber
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan’a ailesi sırt çevirdi Haber
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Ardahan’a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı Haber
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Haberler››Güncel››ERZURUM Çoban çiçekleri 'kar' altında kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:46: Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağı 9 Haziran'a kadar uzatıldı - Haber 09:45: Çayda aranan hasat formülü bulundu - Haber 09:45: Kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler - Haber 09:45: Tarım Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi: Hayvan pazarında tokalaşma kalkmalı - Haber 09:43: Hayatını engelli çocuklarına adadı - Haber 09:37: Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi - Haber 09:28: 65 yaş üstü vatandaşlar normalleşme süreci kapsamında bugün 4 saat sokağa çıkabilecek - Haber 00:23: Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı - Haberler 22:59: Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi - Haberler