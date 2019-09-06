Erzurum çocuk evlerinde sünnet heyecanı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki çocuk için sünnet merasimi düzenlendi.



Engelsiz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen programa AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, Şube Müdürü Bekir Gezer, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Ünal Aksakal, Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhsin Arslan, Atatürk ÇES Müdür Yardımcısı Süleyman Tanas, ve ÇODEM Müdür Yardımcısı Ahmet Gömleksiz ile birlikte diğer kurum personelleri ve çocuklar katıldı.



Sünnet merasimi çocukların, davul zurna eşliğinde halay çekmesi ve konvoy eşliliğinde Abdurrahman Gazi türbesini gezi programıyla başladı. Daha sonra Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi binasında program düzenlendi.



İlbaş, programda yaptığı konuşmada, çocuklara ev ortamın aratmamak için böyle etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.



İlbaş, şöyle konuştu:



"Çocuk Evlerimizde bakım ve koruma altında bulunan çocuğumuzun delikanlılığa adım atma gününde böyle bir etkinlikte bir ayara geldik. İnsan hayatında önemli bir yeri olan bu günlerin güzel bir anı olarak kalmasını sağlamak ve çocuklarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Devlet korumasındaki çocuklarımıza doğum günü, sünnet gibi etkinlikler düzenleyerek, onlara aile ortamını aratmamaya çalışıyoruz. Programımıza katkı sağlayan Sedat Aydın arkadaşımız ve gönüllü katkı sunan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum."



Konuşmaların ardından kurum yöneticileri çocuklarla birlikte müzik eşliğinde halay çekti. Renkli görüntülerin oluştuğu programda ayrıca ASP İl Müdür Yardımcısı Ekinci ve kurum yöneticileri çocuklarla birlikte pasta keserek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



Program sonunda etkinliğe katılan müzisyenler Başak Kaya, Mehmet Öztürk, Çetin Sezen ve Murat Tanrıkulu'ya teşekkür belgesi verildi.



Etkinlik, düzenlenen sünnet yemeğiyle etkinlik sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA