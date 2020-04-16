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ERZURUM Çocuklarıyla taburcu olan aileler alkışlarla uğurlandı

Çocuklarıyla taburcu olan aileler alkışlarla uğurlandıERZURUM Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) tedavileri tamamlanan aileler çocuklarıyla birlikte taburcu edildi.

16.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:20
Çocuklarıyla taburcu olan aileler alkışlarla uğurlandı
ERZURUM Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) tedavileri tamamlanan aileler çocuklarıyla birlikte taburcu edildi. Koronavirüs testleri pozitif çıktığı için Erzurum BEAH'ta tedavi altına alınan aileler sağlıklarına kavuştu. Son yapılan kovid-19 testleri pozitif çıkan aileler çocuklarıyla birlikte hastaneden taburcu edildi. Kucaklarında ya da ellerinden tuttukları çocuklarıyla hastaneden ayrılan vatandaşları sağlıkçılar alkışlarla uğurladı.
Bu arada Erzurum'da kovid-19 tedavisi görerek taburcu edilen vatandaş sayısı da 97'e ulaştı. ERZURUM Çocuklarıyla taburcu olan aileler alkışlarla uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzurum, Güncel
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