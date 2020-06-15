ERZURUM Covid-19'un sosyo-ekonomik etkisini araştırıyorlar

Covid-19'un sosyo-ekonomik etkisini araştırıyorlarKUZEYDOĞU Anadolu Ajansı (KUDAKA), koronavirüs (Covid-19) salgınının Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta sosyo-ekonomik etkilerinin tespiti için anket çalışması başlattı.

15.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:12
Covid-19'un sosyo-ekonomik etkisini araştırıyorlar
KUZEYDOĞU Anadolu Ajansı (KUDAKA), koronavirüs (Covid-19) salgınının Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta sosyo-ekonomik etkilerinin tespiti için anket çalışması başlattı. Haziran sonuna kadar tamamlanacak anket sonuçlarını rapor halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunacaklarını ifade eden Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, uygulanacak yeni bir destek modeli ile salgının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya çalışacaklarını bildirdi.
Kurum uzmanlarının işyerlerini ziyaret etmesinin yanında internet üzerinden de devam eden anket sonucuna göre KUDAKA 2020'de yapacağı çalışmanın yol haritasını belirleyecek.
Erzurum, Erzincan Bayburt illerini kapsayan Kuzeydoğu Anadolu'nun kalkınması için çalışan KUDAKA, dünyayı etkileyen pandemi süreciyle ilgili yeni bir çalışma başlattı. KUDAKA, Türkiye'de Mart ayıyla birlikte görülmeye başlayan Covid-19 salgınının Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta sosyo-ekonomik etkilerini tespit etmek için anket düzenledi. İnternet, telekonferans şeklinde gerçekleştirilen anket çalışmalarının yanısıra kurum uzmanları, işletmeleri gezerek yüzyüze görüşmeyle sorunları birebir tespite başladı.
Geçen yıl Kuzeydoğu Anadolu'da firmalara 25 milyon lira tutarında bir destek sağladıklarını belirten KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, anket çalışması sonuçlarına göre kurum olarak çalışmalarını yeniden organize edeceklerini söyledi. Prof. Dr. Osman Demirdöğen, "Pandemi sürecinden olumsuz etkilerinin anket yoluyla değerlendirerek ortaya çıkan etkileri belirleyeceğiz. Bunun sonucuna göre çalışma biçimimizi yeniden organize edeceğiz. Biz daha önce bölgedeki işletmelere mali destek programlarıyla hibe veriyorduk. Güdümlü projelerle bölgenin tamamına faydalı olabilecek daha büyük yatırımlar yapıyorduk. Bundan sonra firmalardan, bölgedeki aktörlerden gelecek bilgiler doğrultusunda yeni çalışmalar oluşturacağız. Belki faizsiz kredi, doğrudan destek yöntemi ön plana çıkabilir. ya da pandemi sürecinde solunum cihazı, maske, dezenfektan üretimi gibi ön plana çıkan sektörlerin desteklenmesi gündeme gelebilir ya da istihdam kayıplarını azaltmak için ajansın istihdam desteği sağlaması da olabilir" dedi.
Haziran sonuna kadar tamamlanacak anket sonuçlarını rapor halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunacaklarını ifade eden Demirdöğen, uygulanacak yeni bir destek modeli ile salgının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya çalışacaklarını bildirdi. ERZURUM Covid-19’un sosyo-ekonomik etkisini araştırıyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Güncel, Haber

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