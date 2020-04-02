Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı: Koronavirüse karşı cezaevleri en güvenilir yer

ERZURUM Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, cezaevlerinin koronavirüs salgınına karşı karşı en güvenilir yer olduğunu söyledi. Tutuklu ve hükümlülerin Covid-19 şüphesi bulunmadığına dair rapor doğrultusunda cezaevine kabul işlemlerinin yapıldığını belirten Bölükbaşı, "Cezaevlerinde bir şüpheli bile yok" dedi.

?Erzurum Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, personel, hükümlü ve tutuklular için koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler, basınla paylaşıldı. Cezaevi müdürleri ve savcısı ile birlikte cezaevlerinde alınan önlemleri basın mensuplarına yerinde gösteren Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, öncelikle ceza infaz kurumlarına girişte sosyal mesafe korunarak maske ve eldiven takıldığı, girecek kişinin, ateşinin ölçülüp, el ve ayakkabı dezenfeksiyonu yaptırılarak içeri alındığını söyledi. Erzurum Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün tamamı, lojmanlar, Ceza İnfaz Kurumu Bölük Komutanlığı yerleşkesi ve müştemilatların her hafta periyodik bir şekilde profesyonel ekipler tarafından dezenfekte edildiğini kaydeden Başsavcı Bölükbaşı, ayrıca kurumların kendi imkanları doğrultusunda dezenfekte işlemlerine hafta boyunca devam ettiğini kaydetti. Başsavcı Bölükbaşı, kapalı ve açık ceza infaz kurumlarının ring ve servis araçlarının da her kullanımdan önce ve sonrasında dezenfekte edildiğini söyledi.

İSİMSİZ KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda alınan önlemlerin had safhada olduğunu belirten Bölükbaşı, personel sayısının en az 5 katı kadar eldiven ve maskenin hazır bulunduğunu, hükümlü ve tutukluların barındırıldığı odaların sürekli yüzey temizleyicisi, dezenfeksiyon malzemeleri ve deterjanla temizlenmesinin sağlandığını söyledi. Cezaevlerinde olası bir hastalığın mevcudiyeti durumunda 3 bin takım tulum, sıhhi maske, sıhhi eldiven, tıbbi gözlük, galoş, bone ile sıhhi önlüğün alınarak uygun görülecek yerlerde depolandığını ifade eden Bölükbaşı, "Tutuklu ve hükümlülerin kuruma ilk kabullerinde, Covid-19 şüpheli bulunmadığına dair rapor doğrultusunda kuruma kabul işlemleri yapılmaktadır. Kuruma ilk kabullerinde hükümlü ve tutukluların yakın zamanda yurt dışı ziyareti yapıp, yapmadıklarının kolluk marifetiyle tespit edilmesi sağlanmaktadır. Cezaevine ilk kez gelen tutuklu ve hükümlülerin ayrı bir bölümdü 14 gün süreyle barındırılarak, yemekleri tek kullanımlık tabak, çatal gibi ürünlerle sağlanmaktadır. Hükümlü ve tutukluların avukat ve noterler ile görüşme kapsamında koronavirüsten korunmaları amacıyla kuruma gelen avukat ve noterlerle yapacakları görüşmeler bilim kurulunun önerisi doğrultusunda ertelenmesi, zorunlu ve acil durumlarda ise maske, eldiven kullanılarak fiziki temasların önlendiği kapalı görüş alanlarında yaptırılması sağlanmıştır. Kapalı ceza infaz kurumlarından açık hakkı kazanarak acık ceza infaz kurumlarına geçecek olan hükümlülerin açığa ayrılma işlemleri bu süreçte ertelenmiştir. Açık ve Cezaevi Kurumu personeli tedbirler kapsamında Ceza İnfaz Kurumları Eğitim Merkezi'nde sosyal izolasyona tabi tutulmaktadır. Bu yönüyle ailelerinden uzakta kalan, sosyal hayatı engellenen, fedakar bir şekilde çalışan isimsiz kahramanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

OLUMSUZ ÇIKAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN

Cezaevlerinde barındırılan bütün hükümlü ve tutukluların devletin güvencesi altında bulunduğunu ifade eden Başsavcı Bölükbaşı, şöyle konuştu:

"Pandemi haline gelen Covid-19 virüsüne karşı sivil hayattaki belki de alamayacakları önlemleri, devletimiz ceza infaz kurumlarında almaktadır. Bu nedenle sosyal medyada bu yönüyle çıkan olumsuz haberlerin asılsız olduğunu, toplumda infial yaratma amaçlı, kötü niyetli kişilerce yapılmakta olduğu bilinerek kurumlarımızın resmi kanalları dışında açıklanan hiçbir bilgiye itibar edilmemesi gerekmektedir. Erzurum'da 4 cezaevinde bulunan 1948 tutuklu ve hükümlüden 587'si yasalaşması öngörülen infaz yasasından faydalanacak. Ayrıca muhtemel yasa çıkması durumunda açık ceza infaz kurumlarında barındırılan bütün hükümlülerin 2 ay süre ile özel izne ayrılması öngörülmektedir."

Kaynak: DHA