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Erzurum'da 1,5 milyon metrekarelik alan dezenfekte edildi

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1,5 milyon metrekarelik ortak kullanım alanının dezenfekte edildiği bildirildi.

23.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:08
Erzurum'da 1,5 milyon metrekarelik alan dezenfekte edildi
Erzurum 'da, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1,5 milyon metrekarelik ortak kullanım alanının dezenfekte edildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte başlatılan dezenfeksiyon seferberliğinin aralıksız sürdüğü belirtildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, koronavirüs salgını ile mücadele çerçevesinde 2'şer kişiden oluşan 15 ayrı ekip ve ULV donanımlı mobil ilaçlama sistemiyle kentte tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon yaptıklarını hatırlattı.
Sekmen, "Tarımsal Hizmetler ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz, kaldırımları, cadde ve sokakları baştan aşağı köpüklü suyla yıkıyor, ardından buralar ilaçla yeniden dezenfekte ediliyor. Mücadelemizi çeşitlendirerek ve boyut büyütmek suretiyle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
"1,5 milyon metrekarelik alanı dezenfekte edildi"
Sekmen, salgın tehlikesi ortadan kalkana kadar çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Toplu ulaşım araçlarından park, mesire alanı, cadde ve meydan gibi ortak kullanım noktalarına, iş merkezlerinden okul, kütüphane, spor salonu ve sosyal yaşam alanlarına varıncaya kadar birçok noktada dezenfeksiyon çalışması yaptık ve çalışmalarımız devam ediyor. Sadece bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde 1,5 milyon metrekarelik alanı ilaçladık ve dezenfekte ettik. Unutmamalıyız ki, Kovid-19 bizden ve bizim mücadelemizden kesinlikle güçlü değil. Hijyene özen göstererek, kişisel tedbirlerimizi elden bırakmayarak ve önemlisi de evlerimizde kalarak bu salgını hep birlikte etkisiz hale getireceğiz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel

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