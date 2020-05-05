Haber, Son Dakika, Haberler

Erzurum'da 10 bin maske bariyerle sosyal mesafe önlemi alınarak dağıtıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen 10 bin maske, bariyerle alınan sosyal mesafe önlemiyle vatandaşlara dağıtıldı.

Erzurum'da 10 bin maske bariyerle sosyal mesafe önlemi alınarak dağıtıldı
05.05.2020 18:02 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:21
Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen 10 bin maske, bariyerle alınan sosyal mesafe önlemiyle vatandaşlara dağıtıldı.
Oltu Kaymakamlığı ve Oltu Belediyesi işbirliğiyle ilçede Halk Eğitimi Merkezi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen 10 bin maske, örnek bir yöntemle vatandaşlara ulaştırıldı.
Hükümet Konağı önünde polis bariyerleriyle oluşturulan koridorlarda sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya giren vatandaşlar, ihtiyaçları doğrultusunda kimseyle temas etmeden maskelerini alarak alandan ayrıldı.
Hiçbir arbedenin yaşanmadan, vatandaşların sosyal mesafeyi koruyarak maske almak için birbirlerine gösterdiği anlayış, takdir topladı.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş, maskelerin gönüllü kişilerce üretildiğini belirterek üretime devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Halk Eğitimi Merkezi, Anadolu Lisesi, Erzurum, Oltu, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Haberler
Bakan Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı’yı aradı: Ersin’in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Suriye ekonomisinin yüzde 60’ını elinde bulunduran kuzen, Esed’e meydan okudu Haberler
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Son Dakika: Türkiye’de 5 Mayıs’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520’ye yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haberler
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Diyarbakır’da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı Haberler
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Haberler››Güncel››Erzurum'da 10 bin maske bariyerle sosyal mesafe önlemi alınarak dağıtıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:00: Günün Özeti - Haber 20:00: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haber 20:00: Kovid-19 tedbirleri kapsamında Isparta'da bir köy karantinaya alındı - Haber 19:58: Kocaeli'de kamyonetin çarptığı hurda toplayıcı yaralandı - Haber 19:57: Sağlık Bakanı Koca, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti - Haber 19:26: Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var - Haber 19:19: Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu - Haber 18:35: İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi - Haberler 18:19: Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu - Haber