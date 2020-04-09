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Erzurum'da 10 vakanın görüldüğü 6 mahalle karantinaya alındı

Erzurum'da 10 vakanın görüldüğü 6 mahalle karantinaya alındı Erzurum Valisi Okay Memiş Korona virüs önlemleri kapsamında 6 mahallenin karantinaya alındığını açıkladı.

09.04.2020 20:09 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:10
Erzurum 'da 10 vakanın görüldüğü 6 mahalle karantinaya alındı
ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş Korona virüs önlemleri kapsamında 6 mahallenin karantinaya alındığını açıkladı.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Erzurum'da Vali Okay Memiş başkanlığında 3. kez Pandemi İl Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantının ardından 1 vakanın görüldüğü Aşkale İlçesine bağlı Gölören Mahallesi, 3 vakanın görüldüğü Karayazı İlçesine bağlı Bayraktar Mahallesi, 1 vakanın görüldüğü Horasan İlçesine bağlı Eğertaşlar Mahallesi, 2 vakanın görüldüğü Pasinler İlçesine bağlı Kasımpaşa Mahallesi, 2 vakanın görüldüğü Tekman İlçesine bağlı Mescitli Mahallesi ve 1 vakanın görüldüğü Çat İlçesine bağlı Soğukpınar Mahallesinin geçici süreliğine karantinaya alınması kararı alındı.
Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Memiş, pozitif vakalarla temas halinde olma ihtimali olan mahalleleri karantinaya aldıklarını ifade ederek" Bu mahallelerde vakalar tespit ettik buralara giriş çıkışları kapattık. Onun haricinde bütün vatandaşlarımız ile irtibat halindeyiz. İhbarlar geldiğinde hemen müdahale ediyoruz. Uyarılarımıza vatandaşlarımızın uyduğunu görüyoruz çünkü kendileri de korkuyor. Bu vatandaşlarımızın pozitif vakalarla yan yana geldiğini düşünüyoruz. Herkes pozitif vaka değil sonuçta. Muhtemel çıkabilir diye düşünüyoruz. Her gün onlarca hastayı da taburcu ediyoruz" dedi. Erzurum’da 10 vakanın görüldüğü 6 mahalle karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Okay Memiş, Erzurum, Genel
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