- Erzurum'da 100. yıl kongre koşusu koşuldu

- Erzurum'da 100. yıl kongre koşusu koşulduKadınlarda Milli Atlet Elvan Abeylegesse birinci olduErkeklerde Sezgin Ataç birinci oldu

ERZURUM - Milli Mücadelenin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Erzurum'da halk koşusu düzenlendi. 10 kilometrelik parkurdan oluşan koşuda Kadınlarda Milli Atlet Elvan Abeylegesse birinci olurken, erkeklerde ise Sezgin Ataç birinciliği elde etti. Havuz Başı Kent meydanında başlayan yarışın startını Erzurum Valisi Okay Memiş verdi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı koşu Havuz Başı Kent Meydanı'nda başladıktan sonra Kazım Karabekir Stadyumuna kadar sürdü. Stadyumdan geri dönen sporcular tekrar fnish için Havuz Başı kent Meydanına vardı. Erkeklerde ilk sırayı Sezgin Ataç 31 dakika 54 saniye ile koşarken, ikinci Cihat Ulus 32.45, üçüncü Enis Korkmaz ise 33.31'lik derece ile koşuyu tamamladı. Kadınlarda ise Milli Atlet Elvan Abeylegesse, 34 dakika 32 saniye ile birinciliği alırken ikinci Yayla Kılıç 36.25, üçüncü Burcu Subatan 37.56 ile maratonu tamamladı.Koşunun ardından ödül alan sporculara ödüllerini Erzurum Valisi Okay Memiş verirken birincilere 3 tam altın ikincilere 2 tam altın ve üçüncülere 1 tam altın verildi. Ödül töreninde Vali Memiş, birinci Elvan Abeylegesse'nin ödüllerini doğum günü olan kızı Arsema Abeylegesse'ye takdim etti.Ödül töreninde konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bugün 23 Temmuz Erzurum Kongresinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında bir yarış düzenledik. 10 Kilometrelik parkur düzenledik. Milli atletimiz Elvan Abeylegesse ve diğer arkadaşlarımızla birlikte 100. yıl etkinliklerine katıldı. 1 aydır düzenlediğimiz programlara çok sayıda katılım oluyor" dedi.Milli Atlet Elvan Abeylegesse ise "Böyle güzel anlamlı bir günde koştuk. 2 ay sonra Dünya Şampiyonası var. Hedefim orada da madalya kazanmak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA