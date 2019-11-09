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Erzurum'da "100. Yıl Millet Bahçesi" hizmete açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenleme ve iyileştirme çalışmalarının yapıldığı "100. Yıl Millet Bahçesi" törenle hizmete açıldı.

09.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:16Erzurum'da
Büyükşehir Belediyesince düzenleme ve iyileştirme çalışmalarının yapıldığı "100. Yıl Millet Bahçesi" törenle hizmete açıldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, ilçesindeki 100. Yıl Parkı'nda vatandaşların rahatlıkla zaman geçirmeleri için sahaları, sosyal tesisi, spor salonu, çevre düzenlemesi yapıldı.
Çalışmalarla güzel bir görünüme kavuşan ve "100. Yıl Millet Bahçesi"ne dönüştürülen pak, törenle hizmete sunuldu.
Erzurum Valisi Okay Memiş, açılışta yaptığı konuşmada, Erzurum'un her geçen gün büyüyüp geliştiğini söyledi.
Türkiye'nin büyük ve gelişmiş şehirlerinin kentleşme ve şehircilik açısında iyi konumda olmadığını ifade eden Memiş, "Erzurum'un kentleşme açısından ilk 10'a gireceğini düşünüyorum. Kentin merkezi alanlarının kentsel dönüşümü biraz bitirse Erzurum'un geleceği var. Erzurum cadde, sokak, park ve binalarıyla yaşanabilir bir kenttir. Belediyecilik, imar hizmetleri ve diğer alanlar açısından Erzurum çok iyiye gidiyor." dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Erzurum'un gelişmesi ve daha yaşanabilir bir kentin oluşması için çalışmalara devam edildiğini belirtti.
Kentte birçok projenin yapıldığını aktaran Sekmen, şöyle konuştu:
"Projelerimiz devam edecektir. Bu yıl açacağımız ve hizmete sokacağımız 200 proje daha var. Bir ülkeyi sevmek lafla değil, ancak icraatla olur. Bu ülkeyi seviyor ve muasır medeniyet seviyesine çıkmasını istiyorsak, çok çalışmak gerekiyor. Çalışmalarımızla devlet, millet kaynaşmasını mutlaka sağlayacağız. Devletin ve milletin kaynaşmadığı yerde huzursuzluk olur. O zaman bizi yıkabilirler."
Konuşmaların ardından protokol üyelerince kurdele kesilerek millet bahçesinin açılışı yapıldı.

Millet Bahçeleri, Yakutiye, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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