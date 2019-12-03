Haberler » Güncel » Erzurum'da 102 şişe kaçak içki ve 500 paket sigara ele geçirildi - Haber

Erzurum'da 102 şişe kaçak içki ve 500 paket sigara ele geçirildi

Erzurum'da jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 102 şişe kaçak içki ve 500 paket sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

03.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:30Erzurum'da 102 şişe kaçak içki ve 500 paket sigara ele geçirildi
'da jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 102 şişe kaçak içki ve 500 paket sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Artvin'den Erzurum'a seyir halindeki bir aracı Uzundere ilçesinde şüphe üzerine durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, bagaj kısmında valiz ve karton kutular içerisinde 102 şişe kaçak içki ile 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:44 Çanakkale'de lastik botta 23'ü çocuk, 44 kaçak göçmen yakalandı - Haber
17:44 Engellilerin kamu kurumlarına atanma kurası ay sonunda yapılacak - Haber
17:44 Konya'ya şehit ateşi düştü - Haber
17:43 Şehit Uzman Çavuş, Hatay'da toprağa verildi - Haber
17:39 Suya yüzde 22, atık suya yüzde 200, katı atık ücretine yüzde 150 zam yapıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
14:09 Yunan ve Rum yönetiminde Türkiye-Libya anlaşması gerginliği: Anlaşma metnini istediler - Haberler
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
10:30 Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem - Haberler
23:59 Günlük burç yorumları 3 Aralık 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) - Haberler
3.12.2019 17:46:39