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Erzurum'da 12 bin fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında saatler 11: 11'i gösterdiğinde Erzurum'da 12 bin ağaç toprakla buluştu.

11.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:26Erzurum'da 12 bin fidan toprakla buluştu
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında saatler 11: 11'i gösterdiğinde 'da 12 bin ağaç toprakla buluştu.

"Geleceğe Nefes" projesi dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı ağaç dikimi yapıldı. Erzurum'da ki programa ise Erzurum Teknik Üniversitesi Yerleşkesi ev sahipliği yaptı. Buradaki programa Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmur Uçar, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Vali Okay Memiş, Erzurum'a en yakın zamanda en az 5 milyon fidan dikmeleri gerektiğini ifade ederek " Cumhurbaşkanlığı himayesinde 81 ilde 11 milyon fidan dikimi yapılacak. Bugün Erzurum'da 12 bin fidan dikeceğiz ama bu yetmez. Zamanında Atatürk Üniversitesine dikilmiş şuan her taraf orman ne güzel faydalanıyoruz. Aynı şekilde Palandöken dağında seneler evvel dikilmiş ve tutmuş bu ağaçlar. Varlıklı bir anne babanın züğürt çocuğumu olalım? Yoksa yapılanlara yenilerini ekleyelim mi? Beyler bu işler oturmayla olmaz. Bu 12 bin fidan rakam değil. 5 sınıf ilçe kaymakamı iken Çankırı'nın Orta İlçesine orası şimdi orman oldu. Erzurum'a en az 5 milyon fidan dikmemiz lazım. Böyle 10 bin, 15 bin, 100 bin gibi rakamlar yeterli değiller" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Memiş ve beraberinde ki heyet kazma ve küreklerle önce fidanları dikti ardından can suyu verdiler. - ERZURUM

Okay Memiş, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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