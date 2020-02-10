Haberler » Güncel » Erzurum'da 14 ilçede okullar tatil edildi - Haber

Erzurum'da 14 ilçede okullar tatil edildi

ERZURUM'da, merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ile birlikte 14 ilçede okullar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edildi.

10.02.2020 22:16 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:16Erzurum'da 14 ilçede okullar tatil edildi
ERZURUM'da, merkez ilçeler , ve ile birlikte 14 ilçede okullar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edildi.

Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları; soğuk ve buzlanma nedeniyle Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Şenkaya,Narman, Hınıs ve Karaçoban'da tüm okullar ?11 Şubat 2020 Salı günü tatil edilmiştir" denildi.

Valilik, diğer ilçelerde ise taşıma yoluyla eğitim gören öğrencilerin de bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Erzurum'da kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.


- Erzurum

Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
11.02.2020 00:00:39