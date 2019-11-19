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Erzurum'da, 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık yandı

Erzurum'da, 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık yandıErzurum'da çıkan yangında, 2 ev ve 2 ahır ile 1 samanlık kullanılmaz hale geldi, 5 bin balya ot ile 10 ton saman yandı.

19.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:42
'da, 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık yandı
Erzurum'da çıkan yangında, 2 ev ve 2 ahır ile 1 samanlık kullanılmaz hale geldi, 5 bin balya ot ile 10 ton saman yandı.
Merkez Yakutiye ilçesinin kırsal Yeşildere Mahallesi'nde oturan Nizamettin Kuş'a ait ahırda, dün gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede Lütfü ve Ömer Kars kardeşlere ait ev ve ahırlar ile hayvanların kışın tüketilmesi için biçilip yığılan otlara sıçradı. İhbar üzerine mahalleye Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. 7 araç ve 20 personelle müdahale eden yangın, sabaha karşı güçlükle kontrol altına alına alınarak söndürüldü. Yangında, Lütfü ve Ömer Kars kardeşlerle Nizamettin Kuş'a ait 2 ev, 2 ahır, bir samanlık kullanılmaz hale geldi, 5 bin balya ot ile 10 ton saman zarar gördü. Dumandan etkilenen 2 itfaiye görevlisi ile 4 vatandaşa ise hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Erzurum'da, 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık yandı

Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA


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