Erzurum'da 2 kişi 'korona virüsü' şüphesiyle karantinaya alındı
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi korona virüsü şüphesiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karantina altına alındı.
18.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:46
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi korona virüsü şüphesiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karantina altına alındı.
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi 'ateş ve öksürük' şikayetleri üzerine ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Arka kapıdan hastaneye sokulan şahıslar, burada gözlem altına alındı.
(İHA)
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi 'ateş ve öksürük' şikayetleri üzerine ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Arka kapıdan hastaneye sokulan şahıslar, burada gözlem altına alındı.
(İHA)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA