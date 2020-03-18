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Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Erzurum'da, umre ziyaretinden dönen 2 kişi yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı. Koronavirüs şüphelilerinin hastanenin arka kapısından alınması ise dikkat çekti.

18.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:34

Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantina altına alındı. Karantina altına alınan kişilerin hastanenin arka kapısından alınması dikkat çekti.

BİR KİŞİ HASTANE KAPISINDA FENALAŞTI

Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen iki kişi ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Karantina alınan 2 kişi hastanenin arka kapısından alındı. Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınanlardan bir kişinin hastane kapısında fenalaştığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

SEDYE VE ÖNLEM OLMADAN GÖTÜRÜLMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan koronavirüs şüphesiyle hastanenin arka kapısından alınan kişilerin sedye ve önlem olmadan götürülmesi ise tepki çekti.

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Umre ziyaretinden Erzurum’a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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Erzurum'da 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Etiketler : Karantina, Erzurum, Umre, Güncel

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