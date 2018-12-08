08 Aralık 2018, 14:28
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Erzurum'da "2. Mehmet"Le Yükseliş Dönemi

Erzurum

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin ilk 7 haftasında sadece 2 puan toplamasına rağmen Mehmet Özdilek'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından mücadele ettiği son 7 maçta 12 puan alarak düşme hattının üstüne çıktı.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e teknik direktör Mehmet  Altıparmak ile başlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iddialı transferlerine  rağmen umduğunu bulamadı.
Mavi-beyazlı takım, ligin ilk 7 haftasında sahasındaki Beşiktaş,  Medipol Başakşehir ve MKE Ankaragücü ile deplasmandaki Atiker Konyaspor ve teknik  direktörsüz çıktığı Galatasaray maçlarından puan alamadı.
Ligde, aynı süreçte deplasmandaki Çaykur Rizespor ve Demir Grup  Sivasspor  karşılaşmalarından sadece birer puan alabilen Erzurumspor'da, 6.  haftadaki MKE Ankaragücü maçından sonra teknik direktör Mehmet Altıparmak ile  yollar ayrıldı.
Altıparmak döneminde oldukça başarısız bir grafik ortaya koyup puan  cetvelinin son sırasına düşen Erzurumspor'un kötü gidişi Mehmet Özdilek'in göreve  getirilmesiyle değişti.
 Erzurumspor'a "şifa" oldu
Mehmet Özdilek yönetimindeki mavi-beyazlılar, ligin 8. haftasında  çıktığı ilk maçta takımın ilk 3 puanını 1-0'lık skorla Aytemiz Alanyaspor  karşısında aldı.
Futbolculuk döneminde "Şifo Mehmet" lakabını alan Özdilek  yönetimindeki Erzurum temsilcisi, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor  müsabakalarından beraberliklerle ayrıldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başında Göztepe ve Antalyaspor  maçlarından da galibiyetle ayrılan 52 yaşındaki teknik direktör, takımıyla  çıktığı 6 lig karşılaşmasında toplam 12 puanı hanesine yazdırarak takımı düşme  hattının üzerine çıkarmayı başardı.
Özdilek, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı takımıyla ilk  mağlubiyetini ise ligin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor maçında  yaşadı. Erzurumspor, Özdilek  göreve geldikten sonra ilk kez sahadan puansız  ayrıldı.
Ligin devre arasına kadar Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve  Kayserispor maçlarından puanlar almayı hedefleyen Özdilek yönetimindeki  mavi-beyazlılar, yapılacak transferlerle sezonu iyi bir yerde bitirmeyi  planlıyor.
"En büyük ödülü futbolcular hak ediyor"
Teknik direktör Mehmet Özdilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  göreve başladığı sırada takımın lig sonuncusu olduğunu ancak bugün itibarıyla o  çizginin üstünde bulunduğu söyledi.
Göreve gelmesinin ardından aldıkları puanlarla iyi bir hava  yakaladıklarını dile getiren Özdilek, şöyle devam etti:
"Zor süreçte zor bir görevi aldım ama bunu oyuncularla sağlıklı  şekilde götürdük. Bence en büyük ödüllendirmeyi onlar hak ediyor. İyi ve  karakterli bir oyuncu grubum var. Kolay değil, ilk 7 haftada travmatik süreç  yaşayan takım, son 7 haftanın 6'sında çok başarılı performans ortaya koydu.  Futbolun olmazsa olmazlarından biri gol, bu anlamda sıkıntımız var. Takım  birlikteliğiyle bu başarıları yakalayan görüntümüz var. Bunu geliştirerek takımı  daha yukarılara taşımak istiyoruz."
Mehmet Özdilek, takımdaki eksiklikleri ara transfer döneminde çözmek  istediklerini anlatarak, "Artık ilk devrenin sonu geldi, son 3 maçı oynayacağız  ve bu maçlardaki tüm puanlara talibiz. Bunu yapabilecek gücümüzün olduğunu herkes  biliyor. Son süreçte futbol adına hep doğru şeyleri yapan ve bunu sahada  uygulayan bir görüntümüz var. Skor ne olursa olsun asla vazgeçmeyen, pes etmeyen,  aynı mücadeleyi aynı ciddiyetle sahada uygulayan bir oyuncu grubu var."  değerlendirmesinde bulundu.
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