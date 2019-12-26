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Erzurum'da 2018 yılı ihracat şampiyonları ödüllendirildi

Erzurum'da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİP) düzenlediği "İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"nde 2018 yılında en çok ihracat yapan 10 firma ödüllendirildi.

26.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:16 Erzurum'da 2018 yılı ihracat şampiyonları ödüllendirildi
'da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİP) düzenlediği "İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"nde 2018 yılında en çok ihracat yapan 10 firma ödüllendirildi.
Vali Okay Memiş, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Erzurum'un tarım ve hayvancılık kenti olduğunu söyledi.
Göreve geldiklerinde 730 bin olan büyükbaş hayvan sayısını 890 binlere kadar çıkardıklarını ifade eden Memiş, "2020 yılında büyükbaş hayvan sayısı 1 milyona ulaşacak. Bunun dışında ihracatta önemli çalışmalara imza attık. 4 ayda 4 fabrikayı bitirdik. İhalelerini de yaptığımız fabrikaları, ülkenin önemli ihracatçı firmalarından seçtik. İstihdama da ciddi katkı sağlayacak fabrikalarda toplamda 2 bin kişi istihdam edilecek." diye konuştu.
Konuşmaların ardından 2018 yılının ihracat şampiyonu 10 firmaya ödül verildi.

İhracat, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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