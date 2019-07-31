Haberler» Güncel» Haber

Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

ERZURUM'un Tekman ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

31.07.2019 13:57 Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
ERZURUM'un Tekman ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 12.57'de, merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesi olan deprem kaydedildi. Yerin 5,20 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü, 3,9 olarak ölçüldü. Depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise merkez üssü Tekman Aydınlı, depremin derinliği, yerin 6,1 kilometre olarak gösterildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nce depremin büyüklüğü ise 4,1 olarak kaydedildi.



Erzurum, Tekman, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:27   Uluslararası Nogay Türkleri Çalıştayı Ankara'da yapıldı
14:27   Bursa, Düzce'nin yanında
14:27   Karapınar'da yeni itfaiye binası hizmete girdi
14:27   "İkiz kardeşler" kurban pazarının gözdesi oldu
14:26   Erkilet Taksiciler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Basın Sözcüsü Nejmettin Karaoğlan Açıklaması
14:26   Şehit Bedirhan bebek mezarı başında anıldı
14:26   Menderes'in makam aracının Aydın Valiliğine devir teslim töreni