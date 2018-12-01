Erzurum'da 3 Sektörde Yatırım Yoğunluğu

Erzurum
'da sektörel kredi kullanım tutarının en yüksek olduğu 3 ekonomi sektörü toptan ticaret ve komisyonculuk, Tarım ve inşaat sektörü olarak bildirildi. Bu sektörleri enerji, gıda ve turizm sektörleri takip etti. Erzurum bölge illeri içinde ticaret ve tarım sektörü kredi kullanımında 1, inşaat sektörü kredi kullanımında ise 2'inci sırayı aldı.
ERZURUM SEKTÖRÜL KREDİ TUTARI DAĞILIMI
BDDK Finansal Türkiye
Haritası(FİNTÜRK-9) sektörel kredi kullanımı verilerine göre Erzurum'da bu yılın ocak-eylül ayları kapsamında 3.2 milyar TL toptan ticaret,1.0 milyar TL tarım, 528.2 milyon TL inşaat, 314.9 milyon TL enerji, 142.2 milyon TL gıda ve meşrubat, 37.3 milyon TL turizm, 29.3 milyon metal ve işlenmiş metal, 9.8 milyon TL tekstil ve tekstil ürünleri sektörü kredisi kullanıldı.
TARIM SEKTÖRÜNDE ERZURUM FARKI
Erzurum tarım sektörü kredi kullanımında bölge illeri içinde ilk sırayı aldı. FİNTÜRK verilerine göre, Dönemde Ağrı
'da 335.1 milyon, Ardahan
'da 508.7 milyon, Bingöl
'de 167.5 milyon, Bitlis
'te 341.6 milyon, Elazığ
'da 511.0 milyon, Erzincan
'da 414.9 milyon, Erzurum'da 1.0 milyar, Hakkari
'de 94.2 milyon, Iğdır
'da 388.9 milyon, Kars
'ta 717.5 milyon, Malatya
'da 989.2 milyon, Muş
'ta 406.5 milyon, Tunceli
'de 147.2 milyon TL tutarında tarım sektörü kredisi kullanıldı.
ERZURUM TİCARET SEKTÖRÜNDE AÇIK ARA ÖNDE
Erzurum'da sektörel bazlı kredi kullanım alanının en yoğun olduğu bir diğer sektör ticaret sektörü oldu. Erzurum ticaret sektörü kredi kullanım tutarı bakımından bölge illeri içinde ilk sırayı aldı. Verilere göre ocak-eylül 2018 döneminde, Ağrı'da 261,2 milyon, Ardahan'da 84,5 milyon, Bingöl'de 122,8 milyon, Bitlis'te 190,0 milyon, Elazığ'da 541,3 milyon, Erzincan'da 238,0 milyon, Erzurum'da 3,2 milyar, Hakkari'de 59,1 milyon, Iğdır'da 147,7 milyon, Kars'ta 164,1 milyon, Malatya'da 778,0 milyon, Muş'ta 177,4 milyon, Tunceli'de 66,7 milyon, Van
'da 451.0 milyon TL tutarında ticaret sektörü kredi kullanımı gerçekleşti.
ERZURUM İNŞAATTA 2'İNCİ SIRADA
Erzurum ocak-eylül ayları toplamında inşaat sektörü kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından Elazığ'ın ardından 2'inci sırayı aldı. BDDK FİNTÜRK-9'a göre dönem içinde Ağrı'da 97,9 milyon, Ardahan'da 18,4 milyon, Bingöl'de 67,5 milyon, Bitlis'te 243,2 milyon, Elazığ'da 671,3 milyon, Erzincan'da 64,1 milyon, Erzurum'da 528,2 milyon, Hakkari'de 27,3 milyon, Iğdır'da 37,4 milyon, Kars'ta 58,7 milyon, Malatya'da 306,6 milyon, Muş'ta 80,5 milyon, Tunceli'de 33,6 milyon, Van'da 454.1 milyon TL toplamında inşaat sektörü kredisi kullanıldı. - ERZURUM
Erzurum
01 Aralık 2018 Cumartesi 10:51