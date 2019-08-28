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Erzurum'da 30 Ağustos provası

30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıldönümü kutlama provaları Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapıldı.

28.08.2019 11:40 Erzurum'da 30 Ağustos provası
30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıldönümü kutlama provaları Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapıldı.

Prova öncesi Havuzbaşına çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Polis güvenlik noktaları oluşturularak töreni izlemeye gelen vatandaşları arayarak tören alanına aldı.

Provalar temsili olarak Vali adına tören birliklerinin selamlanması ile başladı. İstiklal Marşı okundu. Törene katılacak okulları temsilen iki öğrenci şiir okudu. Törene katılacak askeri bando tören alanında yerini aldıktan sonra geçit töreni gerçekleşti.

Komando birlikleri, Özel Harekat Birliklerinin ardından Muharip Gaziler tören alanından geçtiler. Zırhlı birliklerin geçişi sırasında vatandaşlar alkışlarla destek verdi. - ERZURUM

Güncel

Kaynak: İHA

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