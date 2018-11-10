Erzurum'da 4 Büyüklüğünde Deprem

ERZURUM'da Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD
) merkez üssünü Erzurum
'un Aziziye
ilçesi olarak saptadığı deprem, 18.01'de meydana geldi. Yerin 7.3 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. - Erzurum
AFAD,Erzurum
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:23