Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı
Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı (3)OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDIÇat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'ndeki silahlı çatışmada hayatını kaybeden Sıddık, Sinan, Hasan ve Baki Güneş'in otopsileri bugün saat 16.30 sıralarında tamamlandı.
31.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:50
OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'ndeki silahlı çatışmada hayatını kaybeden Sıddık, Sinan, Hasan ve Baki Güneş'in otopsileri bugün saat 16.30 sıralarında tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 araçla Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeler jandarma ve polisin geniş güvenliği altında Mezarlıklar Müdürlüğü'ne getirildi. Yıkama işlemleri tamamlanan cenazeler yine geniş güvenlik önlemi altında defnedilmek üzere Köseler Mahallesi'ne götürüldü.
Kaynak: DHA