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Erzurum'da 6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali devam ediyor

Erzurum'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali sürüyor.

26.01.2020 20:18 | Son Güncelleme: 26.01.2020 20:18Erzurum'da 6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali devam ediyor
'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali sürüyor.
Belediyesinin ana sponsporluğu, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Hınıs Belediyesi ve Gençlik ve İl Müdürlüğünün destekleriyle Uzundere ve Tortum ilçelerinde düzenlenen festivale, 38'i yabancı 120 dağcı katılıyor.
Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Fransa, İtalya, Polonya, Romanya, İran, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan festivale katılan sporcular, 5 gün sürecek festivalde, en iyi tırmanışı gerçekleştirmek için ter döküyor.
Dağcılar, festival kapsamında uzunlukları 25 ile 300 metre arasında değişen 17 donmuş şelaleye tırmanış gerçekleştirdi.
Etkinlikte jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri de tırmanış yapılan noktalarda hazır bulundu.

Erzurum Valiliği, Emrah Özbay, Erzurum, Tortum, Spor

Kaynak: AA

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