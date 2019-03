Erzurum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Kaynak: İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.Etkinlik kapsamında Yakutiye Kent Meydanından, Havuz Başı Kent Meydanına kadar yürüyüş yapıldı.Yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüşe Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Harun Akpınar , Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Polat , Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Cevat Çimen, kadın dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Kadınlar ellerindeki, 'Kadınlar güçleniyor, Türkiye güçleniyor', 'Kadın varsa demokrasi var' pankartıyla yürüyüş yaptılar.Vali Yardımcısı Büyüker, yürüyüş sonrası yaptığı basın açıklamasında, kadınların hem bir anne, hem de iş yaşamında yer alması nedeniyle ailenin temel taşı konumunda olduğunu söyledi.Kadın bilincinin artmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirten Büyüker, şunları söyledi:"Birleşmiş Milletlerin 16 Aralık 1977 tarihinde her yılın 8 Mart gününü "Kadın Hakları İçin Birleşmiş Milletler Günü" olarak kabul etmesi ile başlayıp süren çabaların sonucu olarak her yıl 8 Mart günü Birleşmiş Milletlere üye tüm ülkelerde "Uluslararası Kadın Günü" olarak kutlanmaya başlamıştır. "8 Mart Dünya Kadınlar Günü " ülkemizde de her geçen yıl gerek kamu gerekse sivil toplum kuruluşlarının katkı ve katılımları ile daha anlamlı ve amaca hizmet eder şekilde kutlanmaktadır. Kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi, ayrımcılığın sona erdirilmesi, kadınların maruz kaldıkları ekonomik haksızlıkların giderilmesi, çalışma koşullarının düzeltilmesi hepimizin temennisidir. Hem bir anne, hem de iş yaşamında yer alması nedeniyle kadınlarımız ailenin temel taşı konumundadır. Kadınımızı kendi hakları ve bu hakların kazanımı konusunda desteklemek, kadınlarımızın ve analarımızın hak ettikleri değere sahip olmalarını sağlamak yalnızca kadınlarımızın sorumluluğuna bırakılamayacak kadar önemlidir. Bu konu toplumsal bir sorumluluktur ve toplumun her kesiminin çıkarınadır. Bu bilinçle toplumsal duyarlılığımızın artarak devam edeceğine olan inancımız sonsuzdur. Türk gelenek örf ve adetlerinde hak ettiği yeri almış olmasına karşın zamanla yıpratılıp değiştirilerek kadını ikinci plana atan anlayışla mücadele, toplumsal refah, huzur ve barışın bir gereğidir. Türk Medeni Kanunu, Ailenin Korunmasına Dair Kanun gibi yasal açıdan da kadının toplumsal yaşam standardını arttırmaya yönelik hukuki düzenlemeler yapılmış olmasına karşın bu hukuki düzenlemelerin uygulanması da önemli bir konudur."2019 yılında 295 kadına koruyucu ve önleyici hizmet verildiğini anımsatan Büyüker, "Bu açıdan kadınımızın eğitimli, bilinçli, talepçi bireyler olması önem kazanmaktadır. Kurumumuzda kadınlara yönelik önemli çalışmalara imza atılmaktadır. Kadın hizmetleri başlığı altında, Kadın Konukevi aracılığıyla sunulan Koruma, bakım ve Eğitim Hizmeti, ŞÖNİM aracılığıyla Önleyici ve Tedbir Kararı İzlemesi, Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmeti, Eğitim Programları, Doğum Yardımı hizmetleri sunulmaktadır. Kadın Hizmetleri başlığı altında temel hizmetimiz Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirler sunmaktır. Bunun yanında şiddet mağduru kadınlar için diğer hizmetlerimiz psiko-sosyal destek sunmak, Kadın Konukevimizde barınma yeri sağlamak ve geçici maddi yardım sağlamaktır. 2019 yılında toplam 295 koruyucu ve önleyici tedbir kararı çıkarılmış olup, Kadın konukevimizde hali hazırda 15 kadın ve 10 çocuk barınmaktadır. Doğum yardımı kapsamında 2018 yılı içerisinde 12 bin 712 anne için ödeme yapılmıştır. Kadın sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisindeyiz. Etkinliğimize katılan kamu kurumlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Kadının sorunu, toplumun sorunudur noktasından hareketle, kadın ve erkek ayırımı gözetilmeyen bir birlikle hakça paylaşılmış mutlu yarınlar dileyerek, 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutluyorum" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM