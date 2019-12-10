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Erzurum'da ağaçlar kırağı tuttu

Erzurum'da ağaçlar kırağı tuttuErzurum kent merkezinde dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 10,4 dereceye kadar düşünce, kent merkezindeki ağaçlar kırağı tuttu.

10.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:48
Erzurum'da ağaçlar kırağı tuttu
Erzurum kent merkezinde dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 10,4 dereceye kadar düşünce, kent merkezindeki ağaçlar kırağı tuttu.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21 derece ile 'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Tekman ilçesinde 17,2, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 16, Ardahan 13, Kars 10,5, Erzurum kent merkezi 10,4, Ağrı 6, Iğdır 2,3 ve Erzincan'da 1,4'ü gösterdi.
Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ağaçlar, büst ve heykeller kırağı tuttu, ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. Açık hava stüdyosuna dönüşen Atatürk Üniversitesi kampüsünde de öğrenciler, bol bol fotoğraf çektirdi. Ayrıca bazı iş yeri ve otomobillerin camları buz tuttu.
Bu arada, dün gece ve sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Erzurum'da ağaçlar kırağı tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Güncel

Kaynak: DHA


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