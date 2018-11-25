Erzurum'da AK Parti'ye Belediye Başkan Aday Adaylığı İçin 269 Başvuru Yapıldı

Erzurum
genelinde AK Parti'ye belediye başkan aday adaylığı için 269 başvuru yapıldı.
AK Parti Erzurum İl Başkanlığı 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili müracaat sayılarını paylaştı. İlçe belediye başkanlıklarına 269 aday adayı başvuruda bulundu.
İlçelere göre başvuru dağılımı şöyle oldu:
"Yakutiye
20, Palandöken
19, Aziziye
9, Pasinler
27, Çat
22, Aşkale
19, Tortum
19, Oltu
16, Hınıs
15, İspir
13, Pazaryolu
ve Uzundere
12, Horasan
11, Olur ve Şenkaya
9, Tekman
ve Narman
8, Karayazı
ve Köprüköy
7, Karaçoban
6"
Açıklamada tüm ilçe belediye başkanlıkları için 269 aday adayı başvuruda bulunurken, bunlardan 12'sinin kadın olduğu belirtildi. - ERZURUM
Erzurum
25 Kasım 2018 Pazar 12:39