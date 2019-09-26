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Erzurum'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Erzurum'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralıERZURUM - Erzurum'da akrabalar arasında çıkan alacak verecek kavgası yüzünden kahvede çıkan tartışmada silahlar konuştu.

26.09.2019 18:43
Erzurum'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
ERZURUM - Erzurum'da akrabalar arasında çıkan alacak verecek kavgası yüzünden kahvede çıkan tartışmada silahlar konuştu. 1'i ağır 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre 16: 30 sıralarında Yakutiye İlçesi Mahallebaşı semtinde ki bir kahvehanede Muhlis Ö. ile eniştesi Seyithan T. arasında alacak verecek yüzünden bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin üzerine Muhlis Ö. belinden çıkarttığı tabanca ile Seyithan T.'yi omuz bölgesinde yaraladı. Çıkan arbede sonrası Muhlis Ö. olay yerinden otomobiline binerek hızla uzaklaştı. Olay sırasında patlayan kahvehanenin camı ise kahve sahibi ve kahvede oturan Faik K.'yi hafif şekilde yaraladı.
Olay yerine gelen Ambulansla Palandöken Devlet Hastanesine kaldırılan Seyithan T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri şüpheli Muhlis Ö.'yü bulmak için geniş çaplı arama başlattı.
Erzurum'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Yakutiye, Erzurum, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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