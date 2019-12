Erzurum'da "Allahuekber Şehitleri" anıldı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan 40 bin muharip asker, törenle anıldı.Türkiye İzcilik Federasyonu, Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesince, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında, ilçedeki Gaziler Mahallesi'nde, bu yıl 15'incisi düzenlenen anma programı, büyük katılımla gerçekleşti.Mahalle girişinde bir araya gelen 8 ülkeden 152 izcinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Türk bayrağı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Allahuekber Şehitlik Meydanı'na yürüdü.Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası, 85. Alay Sancağı'nın Bardız Köyü Camisi'nin minaresine çekilişi temsili olarak canlandırıldı. Ezan okunmasının ardından şehitler için için 3 el saygı atışı yapıldı.İkmal Binbaşı Gökalp Kitiş tarafından Sarıkamış Kuşatma Harekatı sunumunun yapıldığı programda, Şenkaya Anadolu Lisesi öğrencileri, birbirinden güzel türküleri seslendirerek şiir okudu.Vali Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada, Allahuekber Dağları'nın dünya tarihindeki en büyük itaat destanına şahitlik ettiğini söyledi.Kahraman şehitleri anmak için bir araya geldiklerini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:"O yiğitlerin toprağa düşen bedenleri, bu topraklara atılmış Türk milletinin perçinleridir. Dünya döndükçe bu milletin bu topraklarda var olacağının açık göstergesidir. Onları Allahuekber Dağları'na çıkaran ateş ne ise günümüzde de sınırda ve sınır ötesinde torunlarının kanını ısıtan duygu da aynıdır. Tıpkı Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi. Bu duygu inanç iman ve yüreklerdeki vatan sevgisinin ateşiydi."Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise vatanın, milletin, bekası, birliği ve beraberliği uğruna toprağa düşen bütün şehitleri rahmet ve minnetle andığını aktardı.Anadolu topraklarının kolay kazanılmadığına işaret eden Sekmen, "Bugün de bu hadiseleri ve olayları yaşıyoruz. Görüyoruz ki bu topraklarda yaşamanın bir bedeli ve karşılığı var. Topraklarımızı karıştırsak her kaşında şehit kanını görmemiz ve bulmamız mümkündür. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmamız ve bize hedef gösterilen muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Protokol üyeleri, programın ardından Bardız Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti.