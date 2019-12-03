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Erzurum'da araç kapıları ve elbiseler buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

03.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:26
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da araçların kapıları ve elbiseler buz tuttu.
'nin en soğuk illerinden birisi olan Erzurum'da gece hava sıcaklığı eksi 17 derece olarak ölçüldü. Sıcaklık sabahın erken saatlerinde ise sıfırın altında 12 derece olarak ölçüldü. Aşırı soğuk nedeniyle kentte çatılarda buz sarkıtları oluşurken, araç kapıları ve dışarı asılan çamaşırlar da buzla kaplandı.
Erzurum'da öğrenci olan Mert Kanoğlan ve Ömer Aydemir isimli iki arkadaş önceki gün evlerinin balkonuna astıkları kıyafetleri unutunca almak için döndüklerinde kıyafetlerini donmuş halde buldu. Aracıyla işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar ise araçlarının donan kapılarını açmakta güçlük çekti.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın bölge genelinde az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
(Sefa Tetik/İHA)
Erzurum'da araç kapıları ve elbiseler buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA


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