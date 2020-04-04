Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzurum'da araçlar kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklanması ardından Erzurum Aşkale Polis Kontrol Noktasında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

04.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:06
Erzurum'da araçlar kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'a giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklanması ardından Erzurum Aşkale Polis Kontrol Noktasında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan son kararlar doğrultusunda gece yarısından itibaren Erzurum'u çevre illere bağlayan tüm güzergahlar polis ekipleri tarafından araç trafiğine kapatıldı.

İçişleri Bakanlığının şehir giriş ve çıkış tedbirleri ile yaş sınırlamasına ilişkin hazırladığı genelgeden sonra Erzurum Polis Kontrol Noktalarında araçlar uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Aşkale Polis Kontrol noktasına gelen araçlardaki vatandaşların polislerce ateşleri ölçüldükten sonra izin belgeleri kontrol edilerek kente alındı. İzin belgesi bulunmayan vatandaşlar ise geri çevrildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Erzurum, Aşkale, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Erzurum'da araçlar kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Haberler
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize’de WhatsApp skandalı Haberler
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti Haberler
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı Haberler
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan’dan korona yüzünden dönemediler Haberler
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:30: Suriye Geçici Hükümeti'nden Kovid-19 nedeniyle "af" kararı - Haber 14:30: Samsun'da gönüllü gençler sağlık çalışanları için siper maske üretti - Haber 14:29: Vatanperver Gençlik Teşkilatı'ndan sağlık çalışanlarına destek - Haber 14:29: BAYBURT Jandarmayı arayıp saman istedi - Haber 14:29: BURSA Koronavirüse karşı 400 polis aracını dezenfekte ettiler - Haber 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü - Magazin 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 12:40: WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber