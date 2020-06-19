Erzurum'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 11 yaralı

Erzurum'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 11 yaralıERZURUM'un Horasan ilçesine bağlı Aşağıkızılca köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 11 kişi de yaralandı.

19.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:37
Erzurum'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 11 yaralı
ERZURUM'un Horasan ilçesine bağlı Aşağıkızılca köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 11 kişi de yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde, Horasan ilçesine bağlı Aşağıkızılca köyünde meydana geldi. Aksakal ailesinin ve Ateş ailesinin fertleri arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 11 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri köyde, polis ise hastanelerin önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Erzurum’da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 11 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Horasan, Erzurum, Güncel, Haber

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