Erzurum'da Bal Dolandırıcılığı

04 Aralık 2018 Salı 10:37



04 Aralık 2018 Salı 10:37

Aldıkları 5 bin 516 kilogram balın parasını ödemeyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli'de H.B.'den 5 bin 516 kilogram bal alıp parasını ödemeyen 2 şüpheli Erzurum'da Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.H.B'nin şikayeti üzerine konuyla ilgili dolandırıcılık suçundan 2 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. Bahse konu 5 bin 516 kilogram bal, Erzurum'da bir depoda ele geçirilerek sahibine teslim edildi. - ERZURUM