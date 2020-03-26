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Erzurum'da belediye ekipleri konutları da dezenfekte etmeye başladı

Erzurum'da Palandöken ve Aziziye belediyelerinin ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanların yanı sıra konutlarda da dezenfeksiyon işlemi başlattı.

26.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:52
Erzurum'da belediye ekipleri konutları da dezenfekte etmeye başladı
Erzurum 'da Palandöken ve Aziziye belediyelerinin ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanların yanı sıra konutlarda da dezenfeksiyon işlemi başlattı.
Palandöken Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 26 mahallede bahar temizliği ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleriyle ilçenin daha steril hale geldiğini aktardı.
İlçe sakinlerinin hijyen ve daha sağlıklı ortamda yaşamını sürdürmeleri için gayretle çalıştıklarını belirten Sunar, "Karla mücadelede yürüttükleri çalışmalarla kışın takdirleri üzerine toplayan ekibimiz bahar mevsiminin gelmesiyle aynı özveri ve gayretle temizlik çalışmalarını yürütüyor. Mesai kavramı tanımaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sunar, 15 farklı ekiple dezenfeksiyon işlemlerinin kırsaldaki mahalleler de dahil olmak üzere ilçenin her noktasında yürütüldüğüne dikkati çekerek, öncelikle vatandaşların yoğun olduğu sosyal alanlar, okullar, camiler, spor tesisleri, duraklar, park ve bahçelerde dezenfeksiyon işlemi yaptıklarını ifade etti.
İlçedeki bütün kamu alanlarının dezenfekte edildiğini aktaran Sunar, şunları kaydetti:
"Belli periyotlarda kamu alanlarında dezenfeksiyon işlemlerimiz devam edecek. Şimdi ekiplerimiz apartman apartman dolaşıyor, ilçemizin her bir noktasını dezenfekte ediyor. Büyük titizlik ve ciddiyetle insan sağlığını merkeze alarak gece gündüz çalışan personelime teşekkür ediyorum."
Aziziye Belediyesi de dünya genelinde etkisini artırarak devam eden Kovid-19'a karşı tedbirlerini sıklaştırdı.
Yaklaşık iki haftadan beri ilçe genelinde afiş ve duyurularla Kovid-19'a karşı vatandaşta farkındalık oluşturmayı amaçlayan belediye, kamusal alanlar ve eğitim kurumlarının ilaçlanmasının ardından konutlarda da ilaçlama çalışmalarına başladı.
Ilıca, Selçuklu ve Saltuklu mahallelerinde yoğun şekilde sürdürülen dezenfeksiyon uygulamalarında ekipler mesai mefhumu gözetmeden çalışıyor.
"Tüm personel virüsün etkisini bitirmeye odaklandı"
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, çalışan tüm personeli ile virüsün etkisini bitirmeye odaklandıklarını belirterek, dezenfeksiyon dışında belediye olarak 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle ihtiyaçlarının karşılanması ve diğer belediyecilik hizmetlerinde dışarı çıkılmadan işlem yapılmasına olanak sağladıklarını ifade etti.
Ülke olarak söz konusu sıkıntıdan el birliği ile kurtulacaklarını aktaran Orhan, şu ifadeleri kullandı:
"Sağlık Bakanımız her gün kamuoyunu malum hastalık konusunda bilgilendiriyor. Şüphesiz bu hastalığın kırılmasında en önemli etkenin yayılmanın önlenmesi ve dolayısıyla dışarı çıkılmaması olarak anlatılıyor. Yerel yönetimler olarak bu halin devam ettirilmesinde üzerimize düşen görevleri fazlasıyla yapma amacındayız. Belediye olarak sorumluluğumuzu yerine getirmenin gayretindeyiz. İlçe halkına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkürü borç biliyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler: Muhammet Sunar, Palandöken, Aziziye, Erzurum, Güncel

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