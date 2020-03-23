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Erzurum'da belediye ekipleri Kovid-19'a karşı temizlik ve ilaçlama çalışmasını sürdürüyor

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak ve caddelerde temizlik, iş yerlerinde ilaçlama yapılıyor.

23.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:40
Erzurum'da belediye ekipleri Kovid-19'a karşı temizlik ve ilaçlama çalışmasını sürdürüyor

Erzurum 'un Aziziye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak ve caddelerde temizlik, iş yerlerinde ilaçlama yapılıyor.

Aziziye Belediyesi Temizlik İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğünün, Kovid-19 tedbirleri ve bahar temizliği çerçevesinde yürüttüğü çalışma kapsamında tüm sokak ve belediye uhdesindeki caddeler temizlenip yıkanıyor.

Özellikle Ilıca , Saltuklu ve Selçuklu mahallelerinde hafta süresince sürdürülen bahar temizliğinin yanı sıra iş yerleri ve kamusal alanlarda Kovid-19'a karşı ilaçlama çalışmalarına da devam ediliyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, temizlik çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü aktardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yetki alanları içindeki tüm sokak ve caddelerin temizliği için ekiplerin olağanüstü çaba gösterdiğini belirten Orhan, "Çağrı merkezlerimize gelen talepleri de değerlendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temiz ve yeşil bir Aziziye için ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Aziziye, Erzurum, Ilıca, Güncel

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