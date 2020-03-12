Erzurum'da belediyeye ait yolcu otobüsü yangında hasar gördü
Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesine ait, şehir içi toplu taşımacılık yapılan otobüs, çıkan yangında zarar gördü.
12.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:32
Erzurum 'da, Büyükşehir Belediyesine ait, şehir içi toplu taşımacılık yapılan otobüs, çıkan yangında zarar gördü.
Tortum yolunda seyir halinde bulunan, sürücüsü öğrenilemeyen 25 DM 221 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, otobüste hasara neden oldu.
Otobüsün daha önceden arıza yaptığı için seferden çekildiği ve bakımı yapılmak üzere servise götürülürken yangın çıktığı öğrenildi.
Tortum yolunda seyir halinde bulunan, sürücüsü öğrenilemeyen 25 DM 221 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, otobüste hasara neden oldu.
Otobüsün daha önceden arıza yaptığı için seferden çekildiği ve bakımı yapılmak üzere servise götürülürken yangın çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Manşet
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