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Erzurum'da "Beraber Yürüyelim" etkinliği yapılacak

Erzurum'da, Avrupa Hareketlilik Haftası dolasıyla "Beraber Yürüyelim" etkinliğinin düzenleneceği bildirildi.

20.09.2019 14:24Erzurum'da
Erzurum'da, Avrupa Hareketlilik Haftası dolasıyla "Beraber Yürüyelim" etkinliğinin düzenleneceği bildirildi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yapılan açıklamada, 16-22 Eylül'de düzenlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolasıyla kentte, her yaştan ve kesinden vatandaşın yer alacağı yürüyüşün düzenleneceği belirtildi.
Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzurum Valiliği ve Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğince düzenlenen etkinliğin 22 Eylül Pazar günü 14.00'da Yakutiye Kent Meydanı'nda başlanacağı aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de etkinliğe herkesi davet etti.

Erzurum, Avrupa, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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