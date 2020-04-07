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Erzurum'da Berat Gecesi'nde camilerden dualar yükseldi

Erzurum'da Berat Gecesi'nde camilerden dualar yükseldi Berat Gecesinde Erzurum'da ki camilerden dualar ve tekbirler yükseldi.

07.04.2020 21:49 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:50
Erzurum 'da Berat Gecesi'nde camilerden dualar yükseldi
ERZURUM - Berat Gecesinde Erzurum'da ki camilerden dualar ve tekbirler yükseldi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde toplu olarak ibadet etmenin yasaklanmasının ardından Berat Gecesinde Erzurum'da ki camilerde kandiller yakılıp cami hoparlöründen dualar edildi. Cami önüne gelen vatandaşlar maskelerini takarak ellerini semaya açtı.
Şehir merkezinde ise polis ekipleri vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarırken yatsı ezanının okunmasının ardından camilerden dua sesleri yükseldi. Erzurum’da Berat Gecesi’nde camilerden dualar yükseldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Berat Kandili, Erzurum, Genel

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Erzurum'da Berat Gecesi'nde camilerden dualar yükseldi
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