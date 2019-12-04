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Erzurum'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 hastaya umut oldu

Erzurum'da beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan böbrekleri, karaciğeri ve korneası 4 hastaya nakledilecek.

04.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:24Erzurum'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 hastaya umut oldu
'da beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan böbrekleri, karaciğeri ve korneası 4 hastaya nakledilecek.
Kentte ikamet eden 51 yaşındaki M.D, 2 gün önce rahatsızlanması üzerine Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) tedavi altına alındı.
Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan M.D'nin beyin ölümü gerçekleşti. M.D'nin ailesi ve BEAH'ta memurluk yapan eşi S.D, organları bağışlama kararı aldı.
Ardından hastane yönetimince, Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi ile temasa geçilerek bağış için uygun hastalar belirlendi.
M.D'nin böbrekleri, karaciğeri ve korneası 4 hastaya nakledilmek üzere Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinden gelen doktorlar tarafından alındı.
Organlardan 3'ünün Erzurum, birinin ise Samsun'daki hastaya nakledileceği öğrenildi.

Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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