Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada İbrahim Hakkı Turgut (23), bir kişi tarafından kabinden bıçaklandı.
Ağır yaralanan Turgut, 112 Acil Servis ekibince Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ameliyata alınan Turgut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Cumhuriyet Caddesi
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Kaynak: AA