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Erzurum'da 'Bir Bilenle Bilge Nesil' semineri

Erzurum Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube ile Genç Memur Sen'in birlikte hazırladığı Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk öğrenci-yazar buluşması gerçekleşti.

12.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:41Erzurum'da 'Bir Bilenle Bilge Nesil' semineri
Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube ile Genç Memur Sen'in birlikte hazırladığı Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk öğrenci-yazar buluşması gerçekleşti. Eğitim Bir Sen'in Erzurum kurucu başkanı şair ve yazar Prof.Dr. Nurullah Genç öğrencilerle buluştu.

Programa Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nihat Yatkın, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Bağrıyanık, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdür Abdurrahman Gaziolğu, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Milli eğitim olarak en heyecan duyduğumuz ve müdürlüğümüzce birlikte yapılan çalışmalar içerisinde en değerli gördüğümüz bir projedir" dedi.

Memur Sen Erzurum İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş ise konuşmasına Nurullah Genç'in şiirinden dörtlük okuyarak şunları söyledi:

"Erzurum'un yetiştirdiği yazar şair ve gönül adamı hocamızın öğrencilerle buluşturmasını sağlayarak yeni Nurullah Genç'lerin, Nurettin Topçu'ların, şair nefilerin siz gençler arasından çıkacağına olan inanıyoruz. Geleceğe bu umudu sizler taşıyacaksınız" dedi.

Ardından konferansını vermek için sahneye çıkan Prof. Dr. Nurullah Genç, Erzurum'un kendisini yetiştiren şehir olduğunu, çocukluğunu geçirdiği köyünün hikmet odasında almış olduğu doğu kültürüne, irfanına ait değerlerin üzerine yeni şeyler inşa ederek ama özünden hiçbir zaman kopmayarak sürekli hedefler belirleyip bugünlere gelmesinde bu şehrin emeğinin olduğunu ve vefa borcunun olduğunu söyledi.

Sibirya'da esir kalan dedesinin anıları üzerine inşa ettiği konuşmasında "Yardım için uzatıp tuttuğunuz el aslında sizin elinizdir o el bir gün döner sizin elinizi tutar" diyen Genç, "Ey gençler sizler ulu Osmanlı çınarının dallarısınız, tarihinizi bilmek zorundasınız tarihini bilmeyene ben cevap yazmam diyenlerin size cevap yazmak zorunda kalacağı günleri destanını sizler yazmalısınız" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Eğitim Bir Sen, Nurullah Genç, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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