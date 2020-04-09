Erzurum'da bir köy karantinaya alındı
Erzurum'un Horosan ilçesine bağlı Eğertaşlar Mahallesi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
09.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:08
Horosan ilçesine 39 kilometre uzaklıkta bulunan 250 haneli Eğertaşlar Mahallesi, korona virüs vakaları görülmesinin ardından tedbir amaçlı karantinaya alındı. Jandarma sabah saatlerinden itibaren mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatırken sağlık ekipleri ise mahalle halkının ateşini ölçtü. - ERZURUM
Kaynak: İHA